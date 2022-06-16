شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل على فيلم Gran Tursimo للمخرج نيل بلومكامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت شركة Sony تاريخ 11 أغسطس من العام المقبل 2023 لإصدار الفيلم الجديد Gran Tursimo، العمل مستوحى من لعبة فيديو، وسيقوم بإخراجها المخرج العالمى نيل بلومكامب، وسيشارك في الإنتاج شركة Columbia Pictures، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

الفيلم الجديد Gran Tursimo من كتابة المؤلف جايسون هول، كما يعمل أسد قيزلباش وكارتر سوان كمنتجين تنفيذين من شركة PlayStation Productions إلى جانب دوج بلجراد ودانا برونيتي من الشركات المشاركة.

يدور فيلم Gran Tursimo استنادًا إلى قصة حقيقية، حيث يدور العمل حول قصة تحقيق الأمنيات النهائية للاعب Gran Turismo المراهق الذي فاز بـ مهاراته في الألعاب بسلسلة من مسابقات أحدى شركات السيارات ليصبح سائق سيارة سباق محترفًا.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، لم تكشف أي من الشركات المنتجة عن أي معلومات جديدة حول العمل، ولكن من المقرر بدء العمل على إنتاج الفيلم الجديد خلال العام الجارى 2022، لـ يطرح في دور العرض المختلفة في خلال العام المقبل 2023.