شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج يسرى نصر الله: أفلامى تقوم على القصص والحكايات بسبب نشأتي ومضمونها المقاومة والبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج يسرى نصرالله، أن أفلامى تقوم على القصص والحكايات بسبب نشأتى، وأغلب أفلامى تقوم على المقاومة والبهجة، فانحيازى الأساسى أنى أحكى للمتفرج حكاية عن ناس عايشين فى ظرف معين .

وأكد نصرالله خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يستعد لتحضير فيلم جديد تحت مسمى أسطورة "زينب ونوح"، وهى قصة ولد وبنت فى الصعيد، ومشهد لسيول وشبورة وأم البنت ماتت نتيجة للسيول والبنت عرفت أن اللى بيندفن يوم الجمعة بيترحم من عذاب القبر فبتخطف جثة أمها كى يتم دفنها يوم الجمعة .

وأوضح أنه نشأ في طفولة صعبة وساعدته قراءت روايات كثيرة ساعدته فى القدرة على التعايش مع الحياة الصعبة التي نشأ فيها، وهذا نشّط الخيال للتعايش مع الظروف القاسية، مضيفا "فالحواديت التي ابقتنى على قيد الحياة ومنحتنى الشجاعة لمواجهة العالم.