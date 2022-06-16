شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد .. صيام 3 سنوات عن السينما بعد أن كان حصانها الرابح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسابيع قليلة تفصلنا عن موسم عيد الأضحى السينمائى، الذى تستقبل فيه السينما أفلامًا لعدد من كبار النجوم أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وتامر حسنى ومحمد إمام وغيرهم، لكن تأتى قائمة الأفلام خالية من أسماء عهدنا وجودهم فى موسم العيد أبرزهم نجم الكوميديا محمد سعد ، الذى جلس على عرش السينما المصرية لسنوات وكان حصانها الرابح لسنوات عدة.

بمرور عيد الأضحى المقبل يكون قد أتم محمد سعد 3 سنوات من الغياب عن السينما، بعد آخر أفلامه "محمد حسين" عام 2019 والذى فشل تجاريا ولم يستمر فى دور العرض لأيام معدودة، وبسؤال محمد سعد عن السبب قال: "إن الأجواء التى أحاطت بالفيلم وظروف إنتاجه وتسويقه وتوزيعه وعرضه لم تساعده على النجاح، فأنا كفنان نجحت فى تقديم الشخصية بقصة كوميدية جيدة ولطيفة، ولكن لا أستطيع التحكم فى كل مجريات الأمور حولي، خصوصاً التوزيع وموعد العرض، فظروف إنتاجه وعرضه لم تساعده مع الأسف فى تحقيق الرواج أو النجاح المنشود".

وبعد تحربة "محمد حسين" أعاد محمد سعد حساباته وأصبح حذرا من قبول أي عمل فنى، واتجه إلى المسرح إذ قدم مسرحية "اللمبى فى الجاهلية" على مسارح المملكة العربية السعودية ولاقت قبولا جماهيريا كبيرا، ومن المتوقع أن يعود محمد سعد إلى السينما من خلال فيلم "الصحبة الحلوة" وهو آخر ما كتبه المؤلف والسيناريست الكبير الراحل وحيد حامد، ومن إخراج ساندرا نشأت، التي تفضل التريث في التحضيرات كي يخرج في أفضل صورة.