شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تامر حسنى قبل صعوده على المسرح فى حفل جدة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر حسنى حفلا غنائياً كبيرا، حاليا، فى مدينة جدة، إذ صعد على المسرح منذ قليل، ضمن حفلات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية والتى يحييها كبار النجوم فى مصر والوطن العربى، من المقرر أن يقدم خلال الحفل أغنية جديدة من فيلمه الجديد "بحبك".

تامر حسنى

ويستعد تامر حسنى لإصدار ألبومه الغنائى فى موسم الصيف، كما ينافس فى موسم عيد الأضحى السينمائى المقبل بفيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل الشهر الماضى.