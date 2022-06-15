شكرا لقرائتكم خبر عن ابن المطرب محمد ثروت يقتحم عالم الغناء لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطرب والمخرج أحمد ثروت ابن المطرب محمد ثروت، أول أعماله الغنائية بعنوان "وجودك فرق" على يوتيوب، غدا الخميس فى تمام الساعة 6 مساء، وهى باكورة أعماله الغنائية بعدما أخرج عددا من الكليبات.

وكان أحمد ثروت قد أخرج لأبيه الفنان محمد ثروت أغنية "يا مستعجل فراقى" التي لاقت نجاحا كبيرا منذ طرحها وفاقت مشاهدتها 4 ملايين مشاهدة.

كان المطرب محمد ثروت، قد صرح خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة بأن أحمد ابنه ساعده فى العودة مرة أخرى للغناء، وهو يمتلك صوتا جيدا، وستكون له تجربة بالغناء.