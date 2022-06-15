شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا جميل تنشر صورة برفقة محمد صلاح: أحلى صباح الخير فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة سيلفى مع اللاعب المصرى محمد صلاح، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلقت ميرنا جميل على الصورة كاتبة: "ده كان أحلى صباح الخير فى الدنيا".



ميرنا وصلاح

وكانت آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل، مسلسل "البيت بيتى" المكون من 10 حلقات الذى عرض مايو الماضى، حيث جسدت خلال أحداث العمل شخصية زوجة مصطفى خاطر، ويواجهان العديد من المواقف المثيرة والمرعبة بشكل كوميدى داخل قصر ملعون تركه والد زوجها لأبنائه.

مسلسل "البيت بيتى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، محمود عبد العزيز، مى القاضي، ميرنا جميل، محمود حافظ، سامى مغاورى، عبد الرحيم حسن، صبرى عبد المنعم، ياسر الطوبجى، سليمان عيد، ياسر على ماهر إخراج خالد مرعى وكشف برومو العمل عن طبيعة أحداثه التى تدور داخل قصر حدث قٌتل فيه أربع أشخاص ويعيش فيه 3 أخوة.

وعرض للفنانة ميرنا جميل مؤخراً مسلسل "اللعبة 3 – اللعب مع الكبار" والعمل بطولة شيكو، هشام ماجد، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، سامى مغاورى، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد سعد والى وإخراج معتز التونى.