صورة ل ” عبد الباسط حمودة ” من مرحلة الشباب .. ويعلق : ” أنا مش عارفني “

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:47 مساءً - نشر الفنان الشعبي ” عبد الباسط حمودة ” صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ظهر بها من مرحلة شبابه .

وأرفق عبد الباسط حمودة الصورة بتعليق يتضمن جزء من كلمات أغنيته الشهيرة ” أنا مش عارفني ” مشيرا من خلاله إلى تقدمه بالعمر .

فكتب قائلا : ” أنا مش عارفني أنا تهت مني أنا مش أنا .. لا دي ملامحي ولا شكل شكلي ولا ده أنا .. أبص لروحي فجأة، لقتني كبرت فجأة ” .