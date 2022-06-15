كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:47 مساءً - نشر الفنان الشعبي ” عبد الباسط حمودة ” صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ظهر بها من مرحلة شبابه .
وأرفق عبد الباسط حمودة الصورة بتعليق يتضمن جزء من كلمات أغنيته الشهيرة ” أنا مش عارفني ” مشيرا من خلاله إلى تقدمه بالعمر .
فكتب قائلا : ” أنا مش عارفني أنا تهت مني أنا مش أنا .. لا دي ملامحي ولا شكل شكلي ولا ده أنا .. أبص لروحي فجأة، لقتني كبرت فجأة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر صورة ل ” عبد الباسط حمودة ” من مرحلة الشباب .. ويعلق : ” أنا مش عارفني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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