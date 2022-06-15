هل تشارك آمبر هيرد في الجزء الثاني من “أكوامان”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف موقع “ميترو” أن الممثلة آمبر هيرد قد تشارك في الموسم الثاني من “أكوامان” رغم انتشار إشاعات ترجح الاستغناء عنها في ظل خسارتها قضية التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق، جوني ديب.

وفي التفاصيل، انتشرت في الفترة الأخيرة معلومات من مصادر “وارنر برذرز” تجزم استبعاد هيرد من الفيلم المنتظر “Aquaman and the Lost Kingdom” وإلغاء المشاهد التي تشاركتها مع بطل الفيلم جيسون موموا.

وكان أحد المصادر قد صرح لموقع “جاست جاريد” أن شركة وارنر برذرز قررت إعادة النظر في دور آمبر وقد تقوم بتصوير لقطات لجيسون موموا ونيكول كيدمان مكانها”.

وقد أُطلقت عريضة لمنع هيرد من المشاركة في الجزء الثاني من “أكوامان”، لاقت رواجاً كبيراً خلال المحاكمة وضمت أكثر من 4.6 ملايين توقيع. ورغم أن كثيرين يتمنون عدم مشاركة هيرد في الفيلم، لم تؤكد الشركة رسمياً قرارها أو تنشر بياناً واضحاً حيال الموضوع.

ونفياً لكل الادعاءات، صرح متحدث باسم الممثلة: “تستمر الإشاعات نفسها منذ اليوم الأول، إنها غير دقيقة وتميل إلى الجنون قليلاً”.

ويشار إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية كشفت عن محاولات موموا في إنقاذ دور هيرد في الفيلم والذي كان على المحك بعد حملات شاسعة دعت إلى عدم مشاركتها. وقد تناقلت الصفحات، أن مخرج الفيلم جيمس كان مصراً على تواجدها في “أكوامان”.