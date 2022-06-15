شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أجرأ تصريحات لـ حسن يوسف .. عين محمد صلاح والشعراوى ومهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردود فعل واسعة أثارها الفنان الكبير حسن يوسف مؤخراً، بعدما تداول كثيرين تصريح له يؤكد فيه أنه في زمن الفن الجميل أثناء بطولته للعديد من الأفلام السينمائية كانوا "بيتمضمضوا" بعد القبلات ولم يكن هناك أي مشاعر نتيجة لتلك المشاهد.

إلا أنه بعدها نفى الفنان حسن يوسف تلك التصريحات وأكد أنها انحرفت عما قاله، وذلك خلال تصريحاته لموقع الخليج 365 مؤخراً الذى أكد فيها بأنه لن يدلى بأى تصريحات صحفية فيما بعد، إلا حالة إطلاعه على كارنيه النقابة لمن يكلمه.

وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز تصريحات حسن يوسف الذى أثار بها ردود فعل واسعة.



الفنان حسن يوسف

حسن يوسف : محمد صلاح واخد عين جامدة

أرجع حسن يوسف تذبذب أداء اللاعب محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى وضياع ضربة الجزاء التي لم تتأهل مصر بسببها لكأس العالم إلى الحسد، خاصة بعد ظهوره فى عدة حوارات تلفزيونية قبلها، مؤكداً أن اللاعب المصري قدم كل ما لديه لمصر، ولكنه خد عين جامدة".

حسن يوسف عن مسلسل "إمام الدعاة": الشعراوى قالى هنختلف لو عملته فى حياتى

الفنان حسن يوسف كان احد المقربين للشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، إذ جمعته به علاقة من نوع خاص لفترة طويلة من حياته، ظهرت جلية فى عمله مسلسل عن حياته باسم "إمام الدعاة"، وخلال برنامج كلام الناس فى رمضان على MBC مصر، كشف الفنان حسن يوسف عن طبيعة علاقته به قائلاً: "من أول مرة شفته فيها صرت أحد مريديه، ولما سألته عن رأيه فى الفن، وهل حلال أم حرام؟!، قالى اللى بيشرب في كوبايه مايه، وبيشرب فيها خمرة، مش ذنب الكوباية.

وأضاف حسن يوسف "نصحنى بعمل أعمال عن الأئمة، ولما قلتله إيه رأيك أعمل مسلسل عنك، قالى هنختلف لو عملته فى حياتى، اعمله بعد ما أموت".



الفنان الكبير حسن يوسف

حسن يوسف ينتقد مهرجان القاهرة: «مش بيدعوني»

خلال تصريحات صحفية له، أكد حسن يوسف عدم تفهمه لعدم دعوته لفاعليات مهرجان القاهرة السينمائى قائلاً خلال تصريحات : «حقيقي مش فاهم محدش بيعزمنى من مهرجان القاهرة خالص، رغم إننا بنشوف ناس مش معروفة على الريد كاربت».

وتابع حسن يوسف : «الأمر مثير للدهشة جدا، والسؤال ده محتاج يتسئل لإدارة المهرجان، ده حتى مش بيدعونى كمتفرج، مش لازم يكرموني، حتى متفرج مبيحصلش، رغم إنهم لو دعوني هرحب جدا، زى ما عملت مهرجانات خارج مصر، وروحت ورحبت بالأمر، وحضرت الأفلام».

حسن يوسف وندمه على أفلام معينة شارك فيها

سبق وأعلن الفنان القدير حسن يوسف عن ندمه على المشاركة بـ 3 أفلام سينمائية من بطولته خلال مشواره الفنى، وذلك بسبب ضعف السيناريو مؤكداً أنه قدم تلك الأفلام بسبب حاجته للمال فقط، ومن أهم تلك الأفلام فيلم "ثورة البنات" مع الفنانة الراحلة نادية لطفى.