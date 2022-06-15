شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح "خلينا نعيش" من ألبوم "بجامل ناس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان "خلينا نعيش "، وهي من كلمات وألحان سليم أبو جودة وتوزيع علي أباظة، ومكس وماستر خالد سند، وإشراف عام إياد النقيب.

وتحمل كلمات الأغنية طابعا عاطفيا ورومانسيا، بالإضافة إلى المزاوجة بين جمال الكلمة وعذوبة الصوت والألحان، وتقول كلماتها التي جاءت باللهجة اللبنانية :

يلا ع قلبي تعا ضحكه مني طلعا روحي فيي رجعا ..برتاح

خلينا نعيش ننسا إلي صار ..خلينا نعيش نكفي المشوار

تحكي بعيد وبسمعك .. غايب عني و بقشعك

إرجعلي وخليني معك .. مرتاح

يذكر أن فضل شاكر الفنان كان أطلق مؤخرا "ميني ألبوم" ضم الألبوم اللهجة المصرية واللبنانية والخليجية ، فى أغنيات " بجامل ناس " و" توقعني "و" دمعة " و" عز الغياب " و" ابعد خلاص ".