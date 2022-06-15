شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمته مع رحيل ذكرى.. الشقنقيرى فى صورة مع زوجته: لا تخشى الارتباط بامرأة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محمد الشقنقيرى، صورة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مع زوجته، وتغزل فيها معلقا: "لا تخشى الارتباط بامرأة قوية، سيأتى يوم وتكون هي جيشك الوحيد"، فى ظل الأزمة المثارة مع عارضة الأزياء رحيل ذكرى التى ادعت زواجه منها.

على مدار الأيام الماضية تصدر اسم الفنان محمد الشقنقيرى مؤشرات البحث بعد الحديث عن وجود أزمة بينه وبين عارضة الأزياء رحيل ذكرى، بعدما أعلنت عن مقاضاة الفنان الشهير بتهمة التشهير بها وأولادها بعد إنكاره الزواج منها.

وفى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قال الفنان محمد الشقنقيرى: "أنا لم أرتبط أو أتزوج بأى إنسانة طوال فترة انفصالى عن زوجتى إلى أن مرت تلك الفترة السيئة وعودتى إلى زوجتى مرة أخرى"

وأكد عدم زواجه نهائيًا خلال فترة ابتعاده عن زوجته سواء "رسمى أو عرفى" قال إنه تم رفع قضية على من ادعى عليه كذبًا.

وأضاف : أنا أثق فى حكم وعدالة القضاء المصرى ومن يدعى أى شيء عكس ما ذكرته فعليه أن يثبته.