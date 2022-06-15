شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تروى قصة نجاة ابنة شقيقتها من محاولة اختطاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بدرية طلبة تعرض ابنة شقيقتها لمحاولة اختطاف مؤخراً، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، وكتبت : " والله ما كنت بصدق ومكنش ييجي في بالي أبدًا ان دي حقيقة لكن حصلت لحد مني اللي اتشكت دي بنت اخويا وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة".

واستكملت: "أمانة خدوا بالكم من بناتكم الآن، واضح البنات الكبار هما السن المستهدف شيروا على قد ما تقدروا عشان نوعي الناس"، وما إن نشرت بدرية طلبة الصورة والبوست حتى توالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ممن تفاعلوا معها عبر التعليقات.



بدرية طلبة على فيس بوك

من ناحية أخرى تعرف الفنانة بدرية طلبة بخفة دمها حيث لعبت أدوارا عديدة استحسنت فيها ردود فعل الجمهور خاصة فى عالم الدراما التى شاركت فيه بأعمال عديدة، واشتهرت بخفة دمها بصورة كبيرة.

ومن ابرز الأعمال التى شاركت فيها مسلسل اللي مالوش كبير، بطولة أحمد العوضي، وياسمين عبد العزيز، والذي عرض عام 2021.