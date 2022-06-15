شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام ومسلسلان .. نشاط فنى كبير لـ محمد ممدوح .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفني السينمائى يعيشها الفنان محمد ممدوح "تايسون" خلال العام الجارى، حيث يشارك في 3 أفلام دفعة واحدة، بالإضافة إلى عمل درامى جديد، من المقرر أن يقدمه خلال الفترة المقبلة مكون من 15 حلقة، وخلال السطور التالية نوضح مشاركة تايسون في العديد من الأعمال.

العنكبوت

يعرض لتايسون حالياً فيلم "العنكبوت" في السينمات، من بطولة النجم أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، من إخراج أحمد نادر جلال، وحقق الفيلم حتى الآن 33 مليون جنيه فى السينمات ، ويشارك في الفيلم عدد كبير الفنانين، من تأليف محمد ناير، كما يعرض له حالياً مسلسل بعنوان "الثمانية" ويقوم ببطولته الفنانون آسر ياسين، خالد الصاوى، ريم مصطفى، محمد علاء، وآخرون، تأليف تركى آل الشيخ، وإخراج أحمد مدحت.

السرب

ويشارك تايسون أيضاً في بطولة فيلم "السرب" مع عدد من النجوم على رأسهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وشريف منير ودياب، وهند صبرى، وعدد ضخم من الفنانين الشاب، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى فيلمز

شقو

وتعاقد تايسون مؤخراً على المشاركة في بطولة فيلم "شقو" مع النجم عمرو يوسف، من تأليف وسام صبرى، وإخراج كريم السبكى، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، وتشارك الفنانة أمينة خليل في البطولة النسائية، ومن المتوقع أن ينضم عدد من الفنانين خلال الأيام المقبلة .





مسلسل درامى من 15 حلقة

وتعاقد تايسون على بطولة مسلسل درامى الأيام الماضية، من المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية الفترة المقبلة، حيث تم الإعلان عن المسلسل، ولم يتم الإعلان عن تفاصيله من حيث المخرج والمؤلف وعدد مواسمه .

يشار إلى أن آخر أعمال تايسون، مشاركته كضيف شرف في مسلسل "العائدون" مع النجم أمير كرارة ، والذى عرض في رمضان الماضى، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال .