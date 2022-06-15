فنان مصري يستغيث : ” المفروض نعمل إيه عشان نشتغل في مهنتنا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 06:54 مساءً - أجرى الفنان ” وائل علي ” مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي ” سيد علي ” عبر قناة الحدث اليوم اشتكى من خلالها من عدم مشاركته في أي أعمال فنية منذ حوالي 5 سنوات مؤكدا على أن تلك المشكلة ليست مشكلته فقط ولكن يشكو فنانون كثر من هذا الأمر أيضا .

فقال : ” بقالنا فترة طويلة مبنشتغلش .. قاعدين في البيت وطبعا فيه مجموعة معينة هي اللي بتشتغل في كل الأعمال وفيه ناس قاعدة وناس أفضل مني وزمايلي مبيشتغلوش ” .

وتابع وائل علي : ” أنا أقسم بالله مهنتي في البطاقة ممثل، فالواحد يعمل إيه علشان يشتغل .. فيه ناس ومواهب كتير جدا مش شغالة ” .

يذكر أن الفنان وائل علي كان قد كتب عبر حسابه على موقع فيس بوك حول عدم حصوله على فرص عمل في مجال التمثيل : ” أقسم بالله أنا ممثل ومهنتي في البطاقة ممثل .. هو المفروض نعمل إيه عشان نشتغل في مهنتنا .. حسبي الله ونعم الوكيل ” .