بدرية طلبة تكشف عن محاولة اختطاف إبنة شقيقها

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 06:54 مساءً - كشفت الفنانة ” بدرية طلبة ” عن تعرض إبنة شقيقها لمحاولة اختطاف في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وتضمن المنشور صورة لذراع إبنة شقيقها موضحة تعرضها للوخز به في محاولة لتخديرها من أجل اختطافها .

وكتبت بدرية طلبة في تعليقها على الصورة : ” والله ما كنت بصدق ومكنش يجي علي بالي أبدا إن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني ” .

وتابعت : ” اللي اتشكت دي بنت أخويا، وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة .. أمانة خدوا بالكم من بناتكم لأن واضح أن البنات الكبار هم السن المستهدف ” .

وأضافت : ” شيروا علي قد ما تقدروا علشان نوعي الناس .. ده مش بوست منقول، دى صفحتى أنا بدرية طلبة ودى بنت أخويا ” .