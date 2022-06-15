بدرية طلبة تكشف عن محاولة اختطاف إبنة شقيقها

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 06:54 مساءً - كشفت الفنانة ” بدرية طلبة ” عن تعرض إبنة شقيقها لمحاولة اختطاف في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
وتضمن المنشور صورة لذراع إبنة شقيقها موضحة تعرضها للوخز به في محاولة لتخديرها من أجل اختطافها .
وكتبت بدرية طلبة في تعليقها على الصورة : ” والله ما كنت بصدق ومكنش يجي علي بالي أبدا إن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني ” .
وتابعت : ” اللي اتشكت دي بنت أخويا، وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة .. أمانة خدوا بالكم من بناتكم لأن واضح أن البنات الكبار هم السن المستهدف ” .
وأضافت : ” شيروا علي قد ما تقدروا علشان نوعي الناس .. ده مش بوست منقول، دى صفحتى أنا بدرية طلبة ودى بنت أخويا ” .
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