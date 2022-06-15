فيديو – سمية الخشاب تثير الجدل بحركة غريبة ورسالة للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة المصرية سمية الخشاب جدلاً واسعاً بين متابعيها وتعرضت للانتقاد بعد ظهورها في مقطع فيديو غريب وجّهت من خلاله رسالة الى جمهورها.

وظهرت الخشاب في المقطع وهي تأكل قلم أحمر الشفاه بطريقة غريبة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، منتقدين حركتها الغريبة، وواصفين إياها بالمستفزة وغير المناسبة… وأرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: “ده صباع روج من نوع جديد، بدل ما تحطي ميك أب وتضايقي نفسك كلي روج واخلصي”.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع وانقسمت التعليقات بين من انتقد حركة الخشاب وطريقتها في توجيه الرسالة، ومن رأى أنها طريفة وعفوية، ورسالتها صحيحة.

وبعد ذلك، نشرت الممثلة المصرية تغريدة أوضحت فيها أن أحمر الشفاه الذي تستخدمه هو في الحقيقة شوكولاتة، وكتبت معلقة: “ده شوكولاته بس عامة في ناس كتير محتاجة تاكل ميك أب عشان تحلوّ من جوا”.