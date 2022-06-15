محمد صلاح يستعرض عضلاته بعيده الـ30.. صورة تجتاح مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنكليزي اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 30، وسط مسيرة حافلة من التألق في الملاعب الأوروبية.

ونشر قائد منتخب “الفراعنة”، صورة جديدة يستعرض فيها عضلاته المميزة، بابتسامة مشرقة وسط البحر أعلى يخت أثناء قضاء عطلته الصيفية في الجونه بمصر.

واجتاحت تلك الصورة مواقع التواصل الإجتماعي، إذ حصدت تفاعلا كبيرا من قبل محبيه وجمهوره. وأشاد متابعوه بمظهره، حيث لاقت الصورة إعجابا شديدا من الجمهور الذي حثه على العودة سريعا، بعد خسارة المنتخب المصري أمام منتخب كوريا الجنوبية 4/1 في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

ويتزامن ذلك، مع احتلال صلاح المرتبة الثامنة في قائمة “صن داي تايمز جيفينج ليست” من صحيفة “تايمز” البريطانية، كأكثر الأشخاص المؤثرين تقديما للتبرعات الخيرية.

كما حل ثامنا بعدما قدم تبرعات بلغت 2.5 مليون جنيه إسترليني للمعهد القومي للأورام في القاهرة في عام 2019 بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء انفجار سيارة مفخخة.

ويعد صلاح لاعب كرة القدم الوحيد في المراكز العشرة الأولى بالقائمة، وجاء بعده لويس هاميلتون سائق سيارات الفورميلا وان، كثاني رياضي في قائمة المتبرعين.

يشار إلى أن اللاعب المصري ولد يوم 15 يونيو عام 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، وبدأ مسيرته، مع نادي المقاولون العرب في مصر، قبل أن ينطلق إلى أولى محطاته الأوروبية عن طريق نادي بازل السويسري، ثم تشيلسي الإنكليزي، وفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، وأخيرا ليفربول في عام 2017 .

أما عن مسيرته مع منتخب بلاده فبدأت منذ 11 عاما، وتحديدا في سبتمبر 2011 ، حيث شارك مع المنتخب المصري في 81 مباراة، سجل خلالها 45 هدفا وصنع 25 وخاض صلاح 22 مباراة ودية بقميص منتخب مصر، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7.

وفي الدوري الإنكليزي الممتاز مع ليفربول، بلغ عدد أهداف “مو” 118 هدفا في 180 مباراة كما صنع لزملائه في الفريق 48 هدفا.

فيما سجل بقميص تشيلسي هدفين فقط وصنع مثلهما، خلال موسمه الأول مع البلوز 2013-14.

ويتواجد صلاح في المركز الـ20 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي عبر التاريخ بالتساوي مع نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد.