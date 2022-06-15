خبر ولا أروع.. واتساب تطرح الميزة الأهم والأكثر طلباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تنفك منصة واتساب عن مفاجأة مستخدميها، إذ تطرح خدمة التراسل الفوري المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز باستمرار ميزات جديدة.

ولعل الخبر المفرح اليوم لملايين المستخدمين، أتى عبر منحهم القدرة على نقل سجل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية من أندرويد إلى آيفون عبر تطبيق شركة آبل المسمى Move to iOS.

لكن على الرغم من طرحها كمرحلة تجريبية بدءاً من اليوم الأربعاء، إلا أن تلك الميزة ستستغرق نحو أسبوع للوصول إلى جميع المستخدمين.

فقد أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في بيان أن شركة ميتا أضافت لواتساب القدرة على التبديل الآمن بين الهواتف ونقل سجل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية بين أندرويد وآيفون مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف”.

كما اعتبر أن تلك الميزة هي الأهم والأكثر طلباً. وقال :” أطلقنا العام الماضي القدرة على التبديل من آيفون إلى أندرويد، والآن أضفنا القدرة على التبديل من أندرويد إلى آيفون أيضاً”.

إلا أنه تجدر الملاحظة أن عملية النقل هذه لا تعمل إلا عبر أجهزة آيفون الجديدة، أو التي خضعت لعملية إعادة ضبط المصنع.

كما تحتاج أيضاً إلى أندرويد 5 أو إصدار أحدث عبر جهاز أندرويد و iOS 15.5 عبر جهاز آيفون.

أما للبدء بتلك العملية فما على المستخدم إلا فتح تطبيق Move to iOS عبر هاتف الأندرويد واتباع التعليمات التي تظهر عبر الشاشة.

وبمجرد اتباع التعليمات، يعرض رمز عبر جهاز الآيفون. ثم يطلب من المستخدم إدخال الرمز عبر هاتف أندرويد. ويجب بعد ذلك، النقر فوق متابعة واتباع التعليمات التي تظهر عبر الشاشة.

بعدها يفترض تحديد واتساب في شاشة نقل البيانات، ثم بدء العملية من خلال النقر على “ابدأ عبر هاتفك الأندرويد”.

بعد ذلك يحتاج المستخدم إلى انتظار واتساب لتجهيز بيانات التصدير. وبمجرد إعداد البيانات، يتم تسجيل الخروج من هاتف الأندرويد.

ثم عليه النقر على التالي للعودة إلى تطبيق Move to iOS. وبعدها، يحتاج إلى النقر فوق متابعة لنقل البيانات من هاتفك الأندرويد إلى هاتفك الآيفون مع انتظار Move to iOS لتأكيد اكتمال النقل.

بعد ذلك، يفترض تثبيت أحدث إصدار من منصة الدردشة من متجر آب ستور ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام نفس رقم الهاتف الذي استخدم عبر الجهاز القديم. ثم النقر على ابدأ للسماح باستكمال العملية!