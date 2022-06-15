ديو بلقيس وكاظم الساهر قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم كاظم الساهر والنجمة بلقيس فتحي، لإطلاق عمل غنائي جديد يجمعهما قريباً بعنوان “يلي من أسبابك”.

ونشر الملحن الإماراتي فايز السعيد عبر خاصية القصص المصوّرة (ستوري) في حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام” لقطات مصوّرة أوضحت أن الأغنية الجديدة من ألحانه ومن كلمات الشيخ حمدان آل مكتوم (فزاع).

وقال السعيد في تصريحات إعلامية سابقة إنهما غنيا “يلي من أسبابك” بشكل جميل جداً وانسجام عالٍ بينهما.

وفي لقاء تلفزيوني مع بلقيس، أعربت عن سعادتها بالتعاون مع المطرب العراقي، قائلةً حين اجتمعت معه للعمل: “انا بحلم ولا بعلم… انا مع الكبير القيصر كاظم الساهر”.

ونقلت قوله لها: “شلون عليج هيج صوت ماكو هيج صوت بالساحة”.

يُذكر أن فتحي أطلقت أخيراً عملها الفنّي الجديد “ونتدلع” باللهجة المصرية، من كلمات ‎وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.