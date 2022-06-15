محمد عطية يثير الجدل برسالته إلى بعض الفنانين : ” مفيش حاجة إسمها الفن النظيف “

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:48 مساءً - علق الفنان ” محمد عطية ” في منشور له عبر حسابه على فيس بوك على قيام بعض الفنانين بتطويع أدوارهم في أعمالهم الفنية من أجل أن تتفق مع معتقداتهم الشخصية .

وأكد عطية على أنه لا يوجد ما يسمى ب ” الفن النظيف ” أو ” السينما النظيفة ” .. وأن على من لا يتقبل إبداع الفن وتحرره أو يرى أن الفن حراما فعليه أن يبتعد عنه .

فكتب في منشوره قائلا : ” أنت بتمثّل يبقى لازم تطوّع نفسك لكل ما يتطلبه منك الدور من لبس وشكل وأداء يناسب الشخصية اللي أنت بتلعبها مش العكس ” .

وتابع : ” يجيلك دور تقوم مطوعه ليتماشى مع معتقداتك الشخصية !! مفيش حاجة إسمها كده .. لو مستحرم التمثيل ما تمثلش ” .

وأضاف : ” إنما تقعد تقرفنا بادعاءات أخلاقية ليه؟ .. مفيش حاجة إسمها الفن النظيف، ده مصطلح مضلل مالوش أي معنى ” .

واختتم الفنان محمد عطية : ” في حاجة إسمها فن، نقطة .. عاجبك بالتحرر الإبداعي فيه أهلاً وسهلاً، مش عاجبك تفضل ما تشاركش وما تتفرجش ” .