كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:48 مساءً - علق الفنان ” محمد عطية ” في منشور له عبر حسابه على فيس بوك على قيام بعض الفنانين بتطويع أدوارهم في أعمالهم الفنية من أجل أن تتفق مع معتقداتهم الشخصية .
وأكد عطية على أنه لا يوجد ما يسمى ب ” الفن النظيف ” أو ” السينما النظيفة ” .. وأن على من لا يتقبل إبداع الفن وتحرره أو يرى أن الفن حراما فعليه أن يبتعد عنه .
فكتب في منشوره قائلا : ” أنت بتمثّل يبقى لازم تطوّع نفسك لكل ما يتطلبه منك الدور من لبس وشكل وأداء يناسب الشخصية اللي أنت بتلعبها مش العكس ” .
وتابع : ” يجيلك دور تقوم مطوعه ليتماشى مع معتقداتك الشخصية !! مفيش حاجة إسمها كده .. لو مستحرم التمثيل ما تمثلش ” .
وأضاف : ” إنما تقعد تقرفنا بادعاءات أخلاقية ليه؟ .. مفيش حاجة إسمها الفن النظيف، ده مصطلح مضلل مالوش أي معنى ” .
واختتم الفنان محمد عطية : ” في حاجة إسمها فن، نقطة .. عاجبك بالتحرر الإبداعي فيه أهلاً وسهلاً، مش عاجبك تفضل ما تشاركش وما تتفرجش ” .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عطية يثير الجدل برسالته إلى بعض الفنانين : ” مفيش حاجة إسمها الفن النظيف “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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