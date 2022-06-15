إصابة الفنان ” محمد الحلو ” بانسداد في الشرايين وفي حاجة إلى تدخل جراحي عاجل

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:48 مساءً - أعلن ” حمادة الحلو ” نجل الفنان المصري ” محمد الحلو ” عن إصابة والده بانسداد في شرايين الساقين مشيرا إلى أن حالته تستوجب الخضوع لعملية جراحية بشكل عاجل .

وكشف حمادة الحلو في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك عن تفاصيل الوضع الصحي لوالده كما طالب المتابعين بالدعاء له بالشفاء .

فكتب قائلا : ” أبويا وأخويا وصاحبى وكل حاجة حلوة في حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها ” .

وتابع : ” حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة الانسداد فوق 80٪؜ .. يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقما ” .