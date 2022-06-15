كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:48 مساءً - أعلن ” حمادة الحلو ” نجل الفنان المصري ” محمد الحلو ” عن إصابة والده بانسداد في شرايين الساقين مشيرا إلى أن حالته تستوجب الخضوع لعملية جراحية بشكل عاجل .
وكشف حمادة الحلو في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك عن تفاصيل الوضع الصحي لوالده كما طالب المتابعين بالدعاء له بالشفاء .
فكتب قائلا : ” أبويا وأخويا وصاحبى وكل حاجة حلوة في حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها ” .
وتابع : ” حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة الانسداد فوق 80٪ .. يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقما ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة الفنان ” محمد الحلو ” بانسداد في الشرايين وفي حاجة إلى تدخل جراحي عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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