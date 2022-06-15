إياد نصار يتحدّث لأوّل مرّة عن أزمة فيلم “أصحاب ولا أعز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة طويلة من الجدل الذي أثير بسبب الفيلم العربي “أصحاب ولا أعز”، والتزام عدد كبير من أبطاله الصمت وعدم التعليق، قرر الفنان إياد نصار أن يتحدث لأول مرة، ليعلق على الأزمة.

ورد الفنان إياد نصار على أزمة فيلم “أصحاب ولا أعز”، وانتقادات الجمهور له، خلال لقائه في برنامج “من مصر”، قائلاً: “سوء تقدير مني أنني لم أرَ الجوانب التي أزعجت الجمهور من الفيلم. أحترم رأي الجمهور، أنا أقدم أعمالاً ليشاهدها الناس”، مضيفاً: “الناس لما تعترض لازم اسمع مش هقولهم إيه فهمكم، أنا أديتهم الموضوع شافوه ومعجبهمش رموه في وشي تمام حقكم أنا آسف”.

وتابع إياد: “عندما شاركت بالفيلم لم أكن الشخص الشرير الذي يريد إفساد المجتمع، بل جذبتني فكرته وهي أن الهاتف عليه كل أسرارنا وكيف يعيش الإنسان بفكرة (الستر)، لكن لم أرَ السلبيات الأخرى التي تحدث عنها الجمهور، وهذا سوء تقدير مني”.

وأضاف: “أي عمل يقدمه الفنان هو مسؤول عنه ورد فعل الجمهور لابد أن أتقبله، أنا طرحت أسئلة في مشروع معين ومسؤول عنها، لا يمكن أن أتهرب منها أو أقول إن الجمهور لا يفهم، وسأكون أكثر تركيزاً بعد الآن”.

وأنهى إياد نصار حديثه، قائلاً: “احنا ولاد ناس.. وجايين من بيوت محترمة، واللي ماقبلوش على أولادي مش هقبله على ولاد الناس”.

وفيلم “أصحاب ولا أعز”، هو أول فيلم عربي تنتجه “نتفليكس”، وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير “Perfect Strangers”.

وتدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار، التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

يذكر أن الفيلم الإيطالي “Perfect Stranger “، حقق رقماً قياسياً في عدد مرات النسخ، التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، لتصبح هذه النسخة هي الـ19.