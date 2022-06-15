شائعات تطال صحة عادل إمام.. عائلة الزعيم غاضبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة منسوبة للمنتج عصام إمام، شقيق الفنان المصري عادل إمام، أثارت بلبلة حول صحة الزعيم، ووضعه الصحي الحرج بعد نقله للمستشفى، وطلب الدعاء له.

وتضمنت التغريدة المنسوبة لشقيق الزعيم: “النجم الكبير سناً ومكانةً.. الزعيم عادل إمام دخل مرحلة صعبة في مرضه، ويحتاج الدعاء”.

لكن أكد المنتج السينمائي، عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور صحة للزعيم إشاعات كاذبة لا أساس لصحتها.

وفي تصريحات صحافية، نفى شقيق عادل إمام كل ما تردد حول خطورة مرضه أو خضوعه لمراحل علاجية، قائلاً: إن الشائعات حول صحة الزعيم لا تتوقف، وأصبحت مزعجة وتثير القلق لدى عشاقه.

كذلك، شدد على انزعاج العائلة الكبير من انتشار تلك الأخبار المغلوطة، موضحاً أنها باتت تؤثر على محبي الفنان القدير.

جدير بالذكر، أن رامي إمام نجل الفنان الكبير كان قد طمأن الجمهور على صحته، قائلاً: “الزعيم صحته زي الفل، والحمد لله كويس ومش تعبان، وما فيش فيه أي حاجة وحشة نهائي، وبيطمنكم ما تقلقوش عليه، وبيجهز حالياً للعودة للسينما بعد غياب طويل بفيلم سيكون من إخراجي”.

وعن سبب غياب عادل إمام عن الأضواء، مؤخرًا، قال رامي إمام إن الزعيم بعيد بسبب الإجراءات المشددة حول الفنان المصري، لأنه يعاني أزمة مزمنة في التنفس بسبب التدخين لسنوات طويلة. ويخضع العاملون والمترددون على منزله لعمليات تعقيم كاملة، لحمايته من فيروس كورونا، وتقوم إحدى الشركات للمستلزمات الطبية بعمل تعقيم للمنزل بشكل شبه أسبوعي.