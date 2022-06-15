فريدة سيف النصر بأقوى هجوم على ممثلي مشاهد القُبلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر الفنانين الذين يوافقون على تقديم مشاهد القُبلات والأحضان في أعمالهم، مشيرةً الى رفضها التام لذلك، ومؤكدةً أنه لم يسبق لها أن قبّلت أحداً في عمل فني.

وقالت فريدة في تصريحات صحافية: “أنا مش معترفة بالقبلات في الأعمال الفنية وأحياناً مش بيكون لها أهمية وأنا بيقولوا عليا سيكسي بس عمري ما حد قبلني أو حضنّي في عمل فني”. وأضافت: “دا لو جوزي اتخانق معايا وجه باسني مش هقدر لأني هكون متضايقة منه إزاي بقى أبوس واحد غريب؟ دا أنا ممكن أضربه لو دا حصل، والقبلات في الأعمال زمان مكنتش حقيقية وبيكون فيه حاجز بين الفنانين أو بيبوسوا من بعيد والمخرج بيظهرها كأنها بجد”.

يُذكر أن فريدة سيف النصر شاركت في السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل “رانيا وسكينة” بالتعاون مع العديد من الفنانين، بينهم: روبي ومي عمر وعمر الشناوي وأحمد خالد صالح، وهو من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد صلاح عزب.