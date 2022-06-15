الكشف عن أسباب حريق منزل محمد هنيدي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص النجم المصري محمد هنيدي على طمأنة الجمهور بعد الحريق الذي شبّ في منزله، وكشفت الإعلامية إنجي أنور السبب الذي أدى الى الحريق خلال برنامج “مصر الجديدة” عبر قناة etc، حيث قالت: “تقرير المعمل الجنائي الذي عاين منزل محمد هنيدي أكد أن سبب الحريق هو ماس كهربائي في جهاز التكييف، وأدى الحريق الى إفساد عدد من الأجهزة الكهربائية”.

وحذّرت إنجي الجمهور من تكرار حوادث الحريق الناجمة عن تلف في أجهزة التكييف بالقول: “هذه الحادثة تجبرنا على أن ننتبه من أي ماس كهربائي خاصة في فصل الصيف، حيث تعمل أجهزة التكييف طوال اليوم. وعلينا الانتباه”.

وكان محمد هنيدي قد شارك متابعيه بصور لمنزله المحترق، وكشف عن اندلاع حريق مفاجئ فيه، مؤكداً أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولم يُصب أحد من أفراد أسرته بأذى.