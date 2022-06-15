جوني ديب في المحكمة مجدداً.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتصاره في قضية التشهير ضد طليقته آمبر هيرد، يعود النجم العالمي جوني ديب إلى المحكمة في قضية جديدة إثر اتهامات من أحد الأشخاص بالاعتداء عليه بالضرب.

وكشف تقرير لبرنامج “ET بالعربي” أن النجم العالمي سيمثُل أمام المحكمة مرة أخرى في تموز (يوليو) المقبل، وستُرافع عنه محاميته كاميل فاسكيز التي ذاع صيتها أخيراً في قضيته ضد زوجته السابقة، في قضية متعلقة بالتعدي بالضرب منذ عام 2018 على زميل سابق.

وفي التفاصيل، ادّعى غريغوري بروكس، مدير الموقع الذي عمل في فيلم “دراما الجريمة” لجوني ديب “City of Lies”، أنه تورط في معركة مع النجم الهوليوودي بعد أن نقل الأول رسالة إلى الأخير مفادها أن الوقت يضيع منهما قبل انتهاء التصوير، وزعم بروكس في مستندات المحكمة أن جوني اعتدى عليه جسدياً بلكمه مرتين في القفص الصدري، بالإضافة إلى الضرر النفسي من خلال “الإساءة اللفظية”، وورد في حيثيات الدعوى أن بعد الحادث المزعوم، عانى المجني عليه آلاماً جسدية ونفسية.

من جانبه، يزعم جوني ديب أن الهجمات على بروكس كانت “دفاعاً عن النفس”، وردّت هيئة الدفاع عن الممثل على الدعوى المقدّمة في عام 2018 بأن موكلهم تم “استفزازه” وأن المدعي جعله “يشعر بعدم الأمان”، ومن المقرر أن يمثُل جوني ديب أمام محكمة لوس أنجلوس يوم 25 تموز (يوليو) المقبل، ولا تزال التعويضات المطالب بها غير معروفة حتى الآن.