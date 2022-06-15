شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم زومبى لـ على ربيع يتخطى الـ 18مليون جنيه إيرادات منذ طرحه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "زومبى" من بطولة على ربيع إيرادات بلغت 82,967 ألف جنيه ليلة أمس الثلاثاء، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 18مليوناً و330 ألف جنيه فى شباك التذاكر، منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى.

فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.