شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين سبيسى أمام المحكمة البريطانية غدًا بسبب قضايا الاعتداء الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقف الممثل العالمى كيفين سبيسي امام محكمة ويستمنستر بـ لندن غداً الخميس فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش، وذلك بعد التهم الموجهة إليه التي وصل عددها أربعة تهم بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال، بجانب التسبب في مشاركة شخص في نشاط جنسي دون موافقته، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " cnn".

ومن المقرر أن يمثل كيفين سبيسي 62 عاما، أمام المحكمة بعد مراجعة الأدلة التي جمعتها شرطة العاصمة، وفقا لموقع "نيويورك بوست"، وقعت الحوادث المزعومة في لندن، خلال الفترة بين مارس 2005 وأغسطس 2008، وواحدة في مكان ما في غرب إنجلترا في أبريل 2013، وجميع الضحايا المزعومين الآن في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، وتنبع اتهامات المملكة المتحدة من تحقيق في الأدلة التي جمعتها شرطة العاصمة.

ورفض كيفين سبيسى، الرد على أسئلة المراسلين بشأن قضية المملكة المتحدة عندما غادر قاعة المحكمة، وكان سبيسي في المحكمة يوم الخميس للإدلاء بشهادته في دعوى مدنية بشأن مزاعم أخرى تتعلق بسوء سلوك جنسي ناجم عن مزاعم الممثل أنتوني راب، بأن سبيسي قام بمحاولات جنسية تجاهه عندما كان راب في الرابعة عشرة من عمره .

قال راب لـ BuzzFeed News في عام 2017: "لقد اصطحبني مثل العريس الذي يلتقط العروس فوق العتبة"، مشيرًا إلى كيف كان الزوجان بمفردهما في غرفة نوم، وفي ذلك الوقت ، قال سبيسي إنه "مرعوب للغاية" من رواية راب، وقال إنه لا يتذكر اللقاء، وأضاف "لكن إذا تصرفت كما يصف، فأنا مدين له بأصدق اعتذار عما كان يمكن أن يكون سلوكًا مخمورًا غير لائق".