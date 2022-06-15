شكرا لقرائتكم خبر عن منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد تعرضه لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان منير مكرم من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك نقل ابنه يوسف إلى المستشفى عقب تعرضه لحادث مؤخراً اسفر عن كسر فى ركبته، وتركيب شرائح ومسامير ومن المفترض أن يستمر فى العلاج الطبيعي لمدة شهرين، كما حرص على التوجه بالشكر لمجلس نقابة المهن التمثيلية على وقوفهم معه في هذا الحادث.

وقال منير مكرم في تعليقه على الصور :"اعضاء مجلس نقابة المهن التمثلية شكرا لموقفكم معي في الحادث الذى تعرض له يوسف ابنى".





منير مكرم على فيس بوك

من ناحية أخرى سبق وواجه منير مكرم اتهاماً من جانب أحد الأشخاص له هو والفنان محسن محي الدين، بتهمة الاعتداء عليه وإصابته، بسبب الخلاف على تأخر شركة تابعة لنقابة المهن التمثيلية في تشطيب شقته بكبماوند بمدينة حدائق أكتوبر في الجيزة، إلا أن كاميرات المراقبة كشفت إصابته لنفسه، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقى آنذاك قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغا من أحد الأشخاص، اتهم فيه الفنان محسن محي الدين، والفنان منير مكرم، بالتشاجر معه، والاعتداء عليه وإصابته.

وذكر مقدم البلاغ أن سبب الخلاف تأخر شركة تابعة لنقابة المهن التمثيلية في تشطيب شقة ملكه بكمباوند.

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين للمقدم محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، أن مقدم البلاغ وراء إصابة نفسه، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.