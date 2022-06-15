شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير فيلم "جروب الماميز" .. لارتباط بطلاته بأعمال أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على فيلم "جروب الماميز" تأجيل انطلاق تصوير العمل بعد انتهاء الصيف، بعدما كان مقرر بدء التصوير بعد شهر رمضان مباشرة، إلا أن بطلات الفيلم يرتبطن بتصوير أعمال جديدة ومتفق عليها منذ فترة، إضافة إلى استعدادهن للسفر خارج القاهرة لقضاء أجازة الصيف

فيلم "جروب الماميز" بطولة غادة عادل وروبى وريم مصطفى، ويعد من الأفلام التى تنتمي لنوعية البطولة الجماعية ويشارك فيه العديد من النجوم، منهم بيومى فؤاد ومحمد سلام وجارٍ التعاقد مع باقى المشاركين في البطولة، والفيلم تأليف ايهاب بليبل واخراج معتز التوني،

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، يجمع جروب للواتساب خاص بالمدرسة ثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني "مريم ونادية" روبى وغادة، من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة ريم مصطفى، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

يذكر أن ريم مصطفى وغادة عادل تعرض لهما حالياً مسلسل "الثمانية" مع آسر ياسين وخالد الصاوى وتأليف تركى أل الشيخ وإخراج أحمد مدحت ويشارك فى بطولته محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، حنان سليمان، حيث تقدم ريم دور البطولة النسائية في العمل بينما تظهر غادة عادل كضيفة شرف.

أما روبى فيعرض لها حالياً في السينمات فيلم "واحد تانى" الذى تشارك في بطولته مع أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار