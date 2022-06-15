شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد زوجها: كل سنة وانت حبيبى وجوزى وشريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة حنان مطاوع زوجها بعيد ميلاده، حيث نشرت صورتين عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت فيهما تورتة عيد الميلاد، والتي ظهرت على شكل قبعة الخريجين السوداء، وكتب عليها "ماجيستير نقد ودارما"، و"دبلومة نقد ودراما"، حيث يعمل زوجها أمير اليمانى مخرجا مسرحيا، لذلك اختارت حنان أن تكون أجواء الاحتفال لها علاقة بمهنته.



تورتة الاحتفال



حنان مطاوع وزوجها

وكان مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في ختام دورته الـ 70 برئاسة الأب بطرس دانيال والمقام بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، قد كشف عن جوائز هذه الدورة، حيث ذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة حنان مطاوع عن فيلم "قابل للكسر"، وذهبت جائزة أفضل ممثل للفنان ماجد الكدواني عن فيلم "برا المنهج" ولكنه اعتذر عن الحضور.

قبل أسابيع كشفت حنان مطاوع، عن مجموعة صورًا جديدة لها برفقة زوجها والتي تفاعل معها متابعوها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت حنان في صور برفقة زوجها من أمام الأهرامات وهما يقضيان لحظات رومانسيه وعلقت حنان مطاوع علي الصور بـ : "حلوه يابلدي"، كما ظهرت حنان في الصور تركب "حنطور" برفقة زوجها، والذي أيضا ظهر يركب حصانا.