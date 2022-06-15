شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر يسترجع ذكريات أصعب مرحلة عاشها: أدمنت الكوكايين بسبب عمل درامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الممثل العالمي برادلى كوبر جمهوره ومتابعيه باسترجاع فترة صعبة للغاية عاشها مع انطلاقته الفنية في بداية القرن الجارى، وتحديداً عام 2001 حينما أصبح مدمناً للكوكايين والمخدرات، وعاش فترة قاسية، اضطر على اثرها للدخول في نفق مظلم على حد وصفه خلال حديثه على منصة بوداكست، وفقاً لتقرير موقع الديلي ميل الأخير.

برادلى كوبر أكد أن سبب إدمانه وقتها يرجع إلى دوره بأحد الأعمال الفنية الذى تعاقد عليها، وهو مسلسل Alias، كان يلعب فيها دور رئيسى، إلا أنه تفاجأ بعدها بعدم لعب الدور، واسناد دور أقل له، ما جعله يحزن حزن كبير وقتها.



برادلى كوبر وصورة من انطلاقته الفنية فى المسلسل الذى دخل بعدها فى الادمان

ونصح برادلى كوبر كافة متابعيه بعدم فعل ما اقدم عليه، لأن ذلك يعتبر استسلام، من شأنه تدمير حياة الشخص، مؤكداً أنه عاد اكثر قوة ولكن بصعوبة بالغة تخطى من خلالها المعاناة السابقة.

من ناحية أخرى شوهد الممثل العالمي برادلى كوبر أثناء سيره في شوارع نيويورك وهو يقوم بتصوير مشاهده في فيلم "المايسترو" الذى يجسد فيه دور الموسيقار الشهير ليونارد بيرنشتاين، حيث استمر في ابهار الحضور مع تحوله في الشكل بصورة كبيرة لأداء الدور باحترافية مثلما ظهر خلال الصور التي أظهرت كيفية تغير ملامحه.

وكانت تلك ليست المرة الأولى الذى يظهر فيها برادلي كوبر بهذا الشكل، فسبق ولفت الأنظار له خلال كواليس الفيلم، حينما بدا بشكل كبير فى السن كرجل عجوز للغاية، وهو فيلم السيرة الذاتية الذى يلعب فيه دور الموسيقار ليونارد برنشتاين.