شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الدعائى الرسمى لفيلم "كيرة والجن" قبل طرحه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سينرجى فيلمز المنتجة لفيلم "كيرة والجن" بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، عن البوستر الرسمي للعمل، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 30 يونيو الجارى، وهو الفيلم المنتظر طرحه نظرا لتعدد عناصره العالمية من حيث السيناريو وعدد النجوم والإخراج .

البوستر الرسمي للفيلم جمع كلا من كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتى، على قاسم، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، وآخرون.



كيرة والجن

الفيلم يعد الأضخم إنتاجيًا هذا العام سواء من ناحية النجوم المشاركين في بطولته، أو الديكورات والملابس لاسيما أن الأحداث تدور في فترة زمنية قديمة وهي فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر وثورة 1919 وذلك يتطلب ديكورات وملابس مناسبة لتلك الحقبة الزمنية.

موضوع الفيلم يعد وطنيًا من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيرًا من الجمهور.

الفيلم مستوحى من رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، وتعد الرواية الثالثة التي يحولها مراد إلى فيلم سينمائى بعد "الفيل الأزرق" يجزئيه و"تراب الماس"، واثبت مراد خلال السنوات الماضى أن فكرة تحويل رواياته إلى أفلام نجاحات كبيرة في السينما خلال السنوات الماضية سواء على المستوى التجارى أو الفني.