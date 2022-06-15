شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلاً غنائياً فى موسم جدة ويقدم مفاجأة لجمهوره الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم تامر حسنى حفلا غنائياً كبيراً مساء اليوم الأربعاء في مدينة جدة، ضمن حفلات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية والتي يحييها كبار النجوم في مصر والوطن العربى، حيث من المقرر أن يقدم مفاجأة في الحفل، ويقدم أغنية جديدة من فيلمه الجديد "بحبك".

وحرص تامر أمس على تشويق جمهوره لحفلاته وأعماله الجديدة حيث كتب على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك:"نهاركم عسل.. هتجه للمطار عشان حفل السعودية غداً إن شاء الله، وحشتوني يا أهل چدة، وإن شاء الله قريب أزور كل البلاد العربية وكل العرب في جميع انحاء العالم.

وتابع تامر حسنى في منشوره: "بخصوص ألبومي، أنا شايف كويس جداً التعليقات، خلونا نمشي حاجة حاجة، إن شاء الله فيلمي في العيد ومعاه أغاني مهمه فعلاً، تاخد بس فرصتها معاكوا وبعدها ينزل الألبوم، والألبوم ليه مفاجأة كبيرة جداً هتحبوها أوى، أهم حاجه ركزوا في امتحاناتكم دلوقتي وربنا ينجح الجميع".

وينافس تامر حسنى في موسم عيد الأضحى السينمائى المقبل بفيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل الشهر الماضى.