شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تفاجئ الجميع بعد خسارة قضيتها: ما زلت أحب جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الممثلة آمبر هيرد متابعيها مؤخراً، بعدما صرحت بتصريح صادم من وجهة نظر الكثيرين، حينما أكدت بمجرد سؤالها عن جونى ديب أنها ما زالت تحبه، وذلك خلال حلقة استضافتها على قناة NBC، وهو التصريح الذى تناقلته المواقع الأجنبية.

ومن تلك المواقع الديلى ميل الذى أكد أن آمبر هيرد فاجأت المذيعة نفسها بمجرد ذكر اسم جونى ديب، حينما قالت إنها لا زالت تحبه، وكانت تحبه من أعماق قلبها، وفعلت كل شيء من أجل إنجاح علاقتهما، وألا تصل لما وصلت إليه.



امبر هيرد فى تصريحها حول جونى ديب

وكانت نفت الممثلة آمبر هيرد الأخبار التي أكدت حذف مشاهدها من الجزء الثانى من فيلم Aquaman ووصف ممثلها لموقع فوكس نيوز تلك الأخبار بالشائعات المجنونة، قائلاً : "تستمر الشائعات كما هي منذ اليوم الأول - غير دقيقة -، ومجنونة بعض الشيء، فلم يحدث أن أخطرتها الشركة بأي من ذلك، ومشاهدها في الفيلم الذى يعرض عام 2023 كما هي".



امبر هيرد فى لقاءها الأخير

كما سبق وحرص الممثل روبرت داونى على الاحتفال بفوز صديقه جونى ديب بقضيته الأخيرة على حساب Amber Heard، في قضية التشهير التى فاز بها مؤخرا، وفقا لتقرير موقع الديلي ميل الذى تطرق إلى ذلك على لسان جوش ريتشمان الصديق المقرب لـ ديب خلال احتفال خيري بمستشفى لوس أنجلوس للأطفال.

وأشار التقرير إلى أن هناك اتصالا هاتفيا طويلا جمع جوني ديب وروبرت داونى، احتفل فيه الأخير بفوز صديقه الكاسح، ورد اعتباره بعد سلسلة من المزاعم الذى واجهها من قِبَل هيرد طوال الفترة الماضية، والتي أثرت على سمعته.