شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. فضل شاكر يطرح أحدث أغنياته "خلينا نعيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم فضل شاكر، اليوم الأربعاء، أغنيته الجديدة "خلينا نعيش" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، فى تمام الساعة السابعة مساء، والأغنية من كلمات وألحان سليم أبو جودة وتوزيع على أباظة.

ويتعاون النجم اللبنانى فضل شاكر مع الموزع الموسيقى على أباظة فى 3 أغان جديدة، الأولى "خلينا نعيش" والثانية بعنوان "ولدنا"، من كلمات إلياس ناصر، وألحان جورج مارديروسيان، والثالثة "وبتسأل مين" كلمات غسان اسعد، وألحان جورج مارديروسيان.

وقال الموزع على أباظة إنه من المقرر طرح الأغنيات خلال فترات متباعدة، متمنيًا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور عند طرحها لأنها تقدم بشكل جديد ومختلف غير أعمال فضل السابقة.

وأطلق مؤخرًا النجم اللبنانى فضل شاكر أحدث أغانيه بعنوان "العزيز"، وهى ضمن أغانى المينى ألبوم الجديد الذى طرحه مؤخرًا على فترات متقطعة، حيث بلع إجمالى الألبوم 6 أغانى طرحتها الشركة المنتجة على فترات متقاربة

وضم المينى ألبوم الجديد للنجم فضل شاكر، والذى يحمل عنوان "بجامل ناس" اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية، وتم إطلاق أخر تلك الأعمال، وهى أغنية "العزيز"، علما بأن الأعمال التى تم طرحها، قد نالت إعجاب جمهوره من مختلف الدول العربية.