شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ هايلى بالدوين زوجة جاستين بيبر منذ الإعلان عن أزمته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات مصورى الباباراتزى عدة صورة لـ هايلى بالدوين زوجة المغنى العالمى جاستن بيبر أثناء سيرها بشكل منفرد في شوارع مدينة نيويورك، وذلك للمرة الأولى بعد اعلان زوجها عن إصابته بشلل مؤقت في الوجه على إثر الاصابة بمتلازمة رامزي هانت مما أجبره على إلغاء جولته الغنائية المقبلة.

وكان المغنى الكندى الشهير جاستن بيبر طالب محبيه الدعاء له بعد تدهور حالته الصحية منذ إعلان إصابته بمتلازمة "رامزي هانت"، سببت له شللاً في نصف وجهه الأيمن، بعد إصابته بفيروس أضر بعصب أذنه.



هايلى بيبر

وقال بيبر، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام : "أصبح تناول الطعام أصعب بشكل تدريجي وهو أمر محبط للغاية برجاء من الجميع الدعاء ليا".

وكشف بيبر، من خلال مقطع فيديو قصير نشره عبر حسابه على إنستجرام، أنه أصيب بمتلازمة "رامزي هانت"، جعلته غير قادر على تحريك نصف وجهه وغير قادر على الصعود إلى المسرح، مشيرا إلى أن هذا الفيروس هاجم عصب أذنه وأعصاب وجهه وأصابه بشلل في نصف وجهه الأيمن.



هايلى بيبر

وأضاف بيبر: "كما تشاهدون.. هذه العين لا ترمش ولا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي، فتحة الأنف هذه لا تتحرك، لذلك هناك شلل كامل في هذا الجانب من وجهي وهذا أمر خطير للغاية كما ترون، أتمنى ألا يكون الأمر كذلك لكن من الواضح أن جسدي يخبرني أنه يجب أن أتباطأ.. أتمنى أن تفهموا يا أصدقاء".

وسبق وأعلن المغنى الكندى جاستن بيبر إصابته بوعكة صحية، عبر خاصية ستورى حسابه على إنستجرام، قائلاً: "لا أصدق أننى أقول هذا، لقد فعلت كل شيء لكى أتحسن، لكن مرضى يزداد سوءًا.. قلبى ينفطر لدرجة أننى سأضطر إلى تأجيل العروض القادمة بسبب أوامر الأطباء، لكل الجماهير أحبكم كثيراً وسوف أستريح وأتحسن".