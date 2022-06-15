شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج سلسلة أفلام Knives Out يكشف عن اسم الجزء الثانى من العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن المؤلف والمخرج ريان جونسون كاتب سلسلة أفلام Knives Out أن الجزء الثانى من العمل سيطرح تحت اسم Glass Onion: A Knives Out Mystery، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

كما أوضح جونسون كيف أثرت الروائية أجاثا كريستي في أسلوبه في كتابة الجزء الثانى من سلسلة Knives Out، حيث صرح جونسون قائلا: "أحد الأشياء التي أحبها في كتابات أجاثا كريستي هي طريقتها الإبداعية، وأعتقد أن هناك تصورًا خاطئًا بأن كتبها تستخدم نفس الصيغة مرارًا وتكرارًا، لكن المعجبين بها يعرفون أن العكس هو الصحيح".

كما أكد الممثل العالمى دانيال كريج، أنه من المتوقع طرح الفيلم الجديد المنتظر Knives Out 2 خلال خريف 2022، ومن المقرر الكشف عن موعد محدد خلال الفترة المقبلة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

حيث صرح كريج لـ موقع Variety: "قمنا بتصوير الجزء الثانى من Knives Out خلال 2021، في اليونان، ثم انتقلنا إلى الاستوديو في صربيا لاستكمال التصوير والآن العمل في مرحلة المونتاج، وبالتالي أعتقد أنه سيطرح في خريف هذا العام ".

وكانت قد انضمت الممثلة جيسيكا هينويك إلى الجزء الثانى من فيلم الإثارة والتشويق Knives Out، أمام بطل العمل الممثل العالمى دانييل كريج، وسيكون من تأليف ريان جونسون، بالإضافة إلى ذلك كان قد انضم كل من ديف باتيستا، جانيل موناي وكاثرين هان وليزلي أودوم جونيور وكيت هدسون ومادلين كلاين وإدوارد نورتون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".