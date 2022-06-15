شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى توم هانكس يثير القلق حول حالته الصحية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار آخر ظهور للممثل العالمى توم هانكس حالة من القلق حيث ظهر في فيديو وهو غير قادر على التحكم في يده اليمنى التي كانت تهتز بشدة أثناء إمساكه للميكرفون، وذلك خلال الجولة الترويجية لفيلم السيرة الذاتية للمغني الراحل ألفيس بريسلي " Elvis" في مدينة جولد كوست الأسترالية.

وظهر توم هانكس، في الفيديو الذى تم تدواله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل ميكروفون في يده اليمنى وعندما بدء في الارتجاف استخدم هانكس يده اليسرى للتحكم في الميكروفون، كما حاول التبديل بين يديه خلال حديثه.

وصرح هانكس قائلا :" لا يوجد مكان في العالم أفضل من جولد كوست لتصوير فيلم ممتع وغنى، قمت من قبل بالتصوير في عدة بلدان منها المغرب ولوس أنجلوس ونيويورك وسياتل وبرلين وغيرهم، ولكن لا أحد منهم لديه أمكانيات جولد كوست"، وفقا لما نشر على موقع "ديلي ميل".



توم هانكس