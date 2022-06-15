فنان مصري يوجه رسالة إلى الشباب : ” ما تتجوزوش “

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:54 مساءً - حل الفنان ” محمد التاجي ” ضيفا ببرنامج (راجل و 2 ستات) الذي تقدمه الفنانة ” هيدي كرم ” والإعلامية ” شريهان أبو الحسن ” عبر قناة ON .

وخلال اللقاء تحدث الفنان محمد التاجي عن المشكلات الأسرية والعلاقة بين الرجل والمرأة والتي ناقش مسلسل ” فاتن أمل حربي ” الذي شارك في بطولته البعض منها واستعرضها .

وأرجع محمد التاجي سبب سوء بعض العلاقات داخل الأسر المصرية إلى تدخل أشخاصا على الساحة الإعلامية والفنية الذين يعملون وفقا لأجندة خاصة من أجل إفساد العائلة المصرية .

وتابع : ” لما ألاقي حد بيطلع على السوشيال ميديا يقولك الاغتصاب الزوجي ولازم نعمل قانون نحبس فيه الراجل .. انتي إيش عرفك إن فيه اغتصاب زوجي، كنتي معاهم في أوضة النوم .. حضرتي اللحظة دي ولا هي صوتت ولمت عليه الجيران ” .

وأضاف التاجي : ” بيسعوا بدأب شديد جدا إنهم لازم يعملوا ده .. كل حاجة النهاردة نخرب بيت الراجل ونسجنه، يا يدفع يا يتسجن .. احنا عندنا كام برنامج مرأة على جميع قنوات مصر، فيه كام برنامج خاص بالراجل وبيعرض مشاكله ” .

وقال الفنان المصري مشيرا إلى الرسالة التي يوجهها للشباب : ” أنا بقيت مستفز من اللي بيحصل ومن كمية حزمة القوانين اللي بتهد .. قولت للشباب ما تتجوزوش ” .