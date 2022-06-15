شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عازف الكمان نادر أنيس .. وسليم سحاب ينعيه: ابنى الحبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المايسترو سليم سحاب على نعى عازف الكمان والموسيقار الراحل نادر أنيس، وذلك بعد وفاته مؤخراً عقب صراع مع المرض، إذ كتب من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك كلمات حرص على نعيه بها وقال فيها : " بكل حسرة وحزن وألم أنعي ابني الحبيب الغالي نادر أنيس، من أمهر العازفين في مصر والوطن العربي، إنا لله وإنا إليه راجعون".



سليم سحاب على فيس بوك

من ناحية أخرى أحيا المايسترو سليم سحاب حفلاً موسيقيًا فى دار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة يوم 27 مايو الماضى، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا آنذاك.

وكان سليم سحاب المسئول عن "كورال أطفال مصر"، قد أجرى في وقت سابق اختبارات لأطفال من دور الرعاية لزيادة عدد فريق الكورال، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة، يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

وفي لقاء سابق له أكد المايسترو سليم سحاب أن المطرب اللبناني الراحل وديع الصافى أسطورة وصوت أسطورة، كان لديه طبقات عليا كلما ارتفع صوته يزداد جمالاً وهذا أمر ليس طبيعيًا، فكان صوته مميز للغاية، وأضاف المايسترو سليم سحاب، وأضاف أنا أبكى وأرتعش عندما أسمع غناء وصوت وديع الصافى، متابعًا: لو قعدنا نتكلم عن وديع الصافى 10 سنوات لن يكفى.