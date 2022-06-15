شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تحتضن أولى حفلات مسار إجباري فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة مسار إجباري لشد الرحال إلى السعودية لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في جدة، وذلك مساء الاثنين المقبل.

وتطل مسار إجباري على جمهورها السعودي لأول مرة إبان مشاركتها في فعاليات موسم حفلات جدة عبر سهرة غنائية يحتضنها مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتحتفل خلالها بالعرض الأول لأجدد أغنيات ألبومها الجديد "نص الحاجات".

وتأتي هذه الإطلالة في مستهل جولة حفلات مسار إجباري في العالم العربي التي تعقب نجاح أولى جولاتها الأوروبية منذ أيام، أحيت خلالها ثلاث حفلات متتالية بين برلين والعاصمة الفرنسية باريس وبروكسل وجنت في بلجيكا.

وتعقب هذه الحفلات إطلاق مسار لأولى أغنيات ألبومها الرابع "نص الحاجات"، والتي عادت خلالها للساحة الفنية بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ ظهور ألبومها الأخير "الألبوم"، وتسعى لإطلاق أغانيه فرادى على مدار العام بعد إصدار كليب أغنية الألبوم الرئيسية "نص الحاجات".

مسار إجباري تعد من أقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.