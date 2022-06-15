“أتظن أنك عندمـــا أحـــرقتنــي”.. بصوت هند القحطاني

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 11:43 صباحاً - نشرت المشهورة السعودية هند القحطاني قصيدة “أتظن أنك عندما أحرقتني” للشاعر مهذل الصقور بصوتها وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات. والقت هند القحطاني القصيدة بتأثر واضح حيث كانت تصرخ وتتفاعل مع كلماتها بأسلوب لافت. وتقول كلمات القصيدة: أتظن أنك عندمـــا أحـــرقتنــي ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتنـــي للذاريــات تـذرنــي كحلاً لعين الشمس في الفلـوات أتظـن أنك قـد طــمست هويتي ومحــــوت تاريخي ومعتقـــداتي عبثا تحاول …. لا فنـــاء لثائر أنــــا كالقيامـــه ذات يـــــوم آت أنا مثـل عيـسى عــائد وبقــــوة مــن كـــل عاصـــفة ألـم شتـاتي سأعــود أقدم عاشــــق متمــرد سأعـود أعظـم أعظم الثــــورات سأعود بالتوراة والإنجيـل والــ قـــرآن والتسـبــيح والصـــلواتي سأعــود بالأديـان ديــناً واحـــداً خــــــال مـــن الأحقـاد والنعرات رجل من الأخدود ما من عودتي بـد … أنا كل الزمــــــان الآتــي

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