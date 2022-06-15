منذر الرياحنة: “شرف للرجل ان يكون خادما للانثى”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 11:43 صباحاً - أكد الفنان الأردني منذر رياحنة على تصريحات سابقة له حول المرأة في المجتمع وأن لا بد للرجل أن يكون خادما لها.

وخلال لقائه مع برنامج “صباح العربية”، قال منذر رياحنة إن الراجل لابد أن يخدم المرأة مضيفا “المرأة متفوقة في الأناقة والجمال والحنية والحب، وعلى الرجل أن يكون الملك وهي الامير وأن يدلع الانى لأنها أجمل ما في الكون وتابع منذر رياحنة “هي اللي علمتنا وربتنا، وهي الاناقة في الكون”.

غير ان الرياحنة اكد ان ضد ان تتحدى المرأة الرجل قائلا “ولكن ضد التحدي مع الرجل لازم تفضلى ملكة وانا بالنسبة لي اذا بتعتبريني خدامك او كذا فهو شرف ومعرفة بقيمتك انت كأنثى”.