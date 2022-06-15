شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر الأعمال الفنية لنصيرة المرأة فتحية العسال فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان اهتمامها بالقضايا الاجتماعية يغلب على كل أعمالها الكتابية وتحديدا قضايا المرأة بشكل خاص ، فالكاتبة الكبيرة الراحلة فتحية العسال كانت نصيرة المرأة في كل كتاباتها ، واليوم يمر ذكري رحيلها فقد فارقت الحياة يوم 15 يونيو عام 2014 تاركة لنا أعمالا ثرية ومتنوعة .

قدمت فتحية العسال 57 مسلسلا أشهرها " سجن النساء " الذي قدمته المخرجة كاملة ابوزكري وقامت بالبطولة فيه الفنانة نيللي كريم والمسلسل مأخوذة عن نص مسرحي بنفس الاسم ، ومن أعمالها أيضا مسلسلات : رمانة الميزان ، الحب أقوي ، الجذور ، بريق الوهم ، شمس منتصف الليل ، اشواك الحب ، الحب والصبار ، حتي لا يختنق الحب ، هي والمستحيل .

أما أشهر أعمالها المسرحية فهي " المرجيحة ، الباسبور، البين بين، نساء بلا أقنعة ، سجن النساء " ، وحصل مسلسلها " لحظة صدق " على جائزة أفضل مسلسل مصرى لعام 1975م ، وكرمت فى مهرجان المخرجة المسرحية سنة 2009 ، كما كرمها المركز الوطنى للعيون فى صيدا.

يذكر أن الكاتبة فتحية العسال لم تنل أي درجة علمية ولا حتى الشهادة الابتدائية بسبب تسلط والدها الذي حرمها من التعليم، ولكن رغم كل الصعوبات أصرت على اتقان القراءة والكتابة ، وبدأت الكتابة الأدبية في عام 1957 ، وتم اعتقالها ثلاث مرات بسبب كتاباتها عن قضايا المرأة ، وتوفيت في 15يونيو عام 2014 في مستشفى المعادي العسكري عن عمر يناهز 81 عامًا.