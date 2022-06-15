شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل يجتمعون فى "شقو" بعد "جراند أوتيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الثلاثي عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016 وتحقيقه نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى والنقدى، حيث يضع صناعه اللمسات الأخيرة على التحصيرات قبل بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقدم الثلاثى مسلسل "جراند أوتيل" الذى يعد واحداً من أبرز الأعمال الدرامية التي تم تقديمها خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، وشارك في بطولة العمل دينا الشربينى، أحمد داود، سوسن بدر، أنوشكا، محمود البزاوى، ندا موسى، محمد حاتم، رجاء الجداوى، خالد كمال، مى الغيطى، أمير صلاح الدين، شيرين وسيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج محمد شاكر خضير.

فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا وأمينة خليل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي حول صديقات خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الاجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات آخرين.

فيلم "شقو" يسجل التعاون السابع بين عمرو يوسف ومحمد ممدوح بعدما قدموا أفلام "ولاد رزق" بجزئيه الأول والثانى، و"كدبة كل يوم" ومسلسلات "جراند أوتيل"، و"ظرف اسود"، و"نيران صديقة"، فيما تعاون ممدوح مع أمينة خليل في العديد من الأعمال منها "جراند أوتيل" و"خلى بالك من زيزى" و"قابيل".