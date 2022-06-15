شكرا لقرائتكم خبر عن 4 بوسترات رسمية لأبطال الفيلم الجديد Thor: Love And Thunder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مارفل 4 بوسترات رسمية من فيلمها Thor: Love And Thunder الجديد المنتظر، ومن المقرر أن يصل بداية من يوم 8 يوليو المقبل بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وظهر على بوسترات فيلم مارفل الجديد Thor: Love And Thunder الأبطال الأساسيين الثلاث وهم كريس هيمسوورث، وناتالي بورتمان، وكريستيان بيل.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

فيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة وهو تكملة مباشرة لفيلم "Thor: Ragnarok" عام 2017، وهو من إخراج تايكا وايتيتي، بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.



Thor Love And Thunder (4)



Thor Love And Thunder (2)



Thor Love And Thunder (1)