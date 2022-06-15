شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تستعد لعرض "سيد درويش" على مسرح البالون غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة لقاء سويدان، لعرض مسرحية "سيد درويش" في موسمها الرابع، بدءًا من غدًا الخميس 16 يونيو على مسرح البالون، ويشاركها بطولة العرض الفنان ميدو عادل.

وتجسد الفنانة لقاء سويدان في العرض المسرحى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى البطولة كوكبة من الفنانين رشا سامى ، سيد جبر، علاء الحريرى، ،محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.

وكانت آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان الدرامية مسلسل "القاتل الذى أحبنى" وجسدت خلاله شخصية تدعى "ليلى" سيدة أعمال غنية وتخفى أسرار وحكايات كثيرة، وشارك في بطولته سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى، وهو من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين.