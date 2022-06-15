شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز تحيى حفلاً موسيقياً فى مهرجان السويس 25 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى عازفة الماريمبا، نسمة عبد العزيز حفلاً موسيقياً ضمن حفلات مهرجان السويس في دورته الأولى الذى يقام في متحف السويس القومى، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يوم السبت 25 يونيو الجارى في تمام الساعة السابعة مساء.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعادت نسمة صياغتها لتناسب آلة الماريمبا، منها أنا قلبي دليلي ، يونس ، أكدب عليك ، حارة السقايين ، ديسباسيتو ، سهر الليالي ، حالو يا حالو ، 3 دقات ، في هويد الليل و تيكو تيكو وغيرها .

نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف علي آلالات الإيقاع ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاد بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية .



