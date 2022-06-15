شكرا لقرائتكم خبر عن طرح نسخة جديدة من فيلم Spider-Man: No Way Home سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Sony عن إعادة طرح فيلم "Spider-Man: No Way Home" إلى دور العرض المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال نهاية الأسبوع، ولكن بنسخة جديدة يضاف إليها مجموعة من المشاهد الجديدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " indiewire".

ومن المقرر طرح النسخة الجديدة من الفيلم تحت اسم "Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version" ، وكان عيد العمال الأمريكي في سبتمبر المقبل، وكان قد طرح الفيلم الأصلى في 22 مارس الماضى.

ويدور فيلم Spider-Man No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، ما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man No Way Home.